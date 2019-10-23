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Фонд защиты прав дольщиков сообщил о недоимке средств от страховщиков

23 октября в 11:21 102 просмотра
, что страховые компании должны направить в Фонд защиты прав дольщиков 8,3 млрд рублей. В то же время депутаты Государственной Думы России заявили о 54 млрд «потерянных» рублей, сообщают «Известия».

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Центробанк России подсчитал, что страховые компании должны направить в Фонд защиты прав дольщиков 8,3 млрд рублей. В то же время депутаты Государственной Думы России заявили о 54 млрд «потерянных» рублей, сообщают «Известия».

Об этом говорится в письме фонда в Госдуму. Фонд защиты прав дольщиков получил, по заявлению Центробанка и Госдумы, 1,8 млрд рублей от 14 компаний. Страховщики также обещают перечислить еще 840 млн рублей.

Руководитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс пояснил, что компании не обязаны передавать в фонд все эти средства, поскольку часть из них стала премией по достроенным вовремя домам.

Девелоперские компании обязаны перечислять в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от каждого договора участия в долевом строительстве. До появления организации зачастую дольщики не получали гарантий, а страховые компании, в свою очередь, получали премии за сданные в срок объекты и затем банкротились, нередко еще до завершения строительства.


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