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В Пензе для борьбы с лесными пожарами закупили более 30 машин

23 октября в 11:50 102 просмотра
В Пензенской области за последние три года значительно увеличилось количество приобретаемой специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования.

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В Пензенской области за последние три года значительно увеличилось количество приобретаемой специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования.

Как сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, на сегодняшний день закуплено более 30 единиц техники.

Среди них — восемь автомобилей ГАЗ-33088 с оборудованием для пожаротушения, 14 автомобилей «УАЗ Патриот», автомобиль ГАЗ-27527 «Соболь», пять тракторов МТЗ-82 с плугами, а также лесопожарное оборудование: 10 плугов, пять культиваторов, 359 ранцевых огнетушителей, 37 мечей Колесова. Дополнительные денежные средства в размере 24 млн рублей выделил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на поставку 17 тракторов МТЗ-82.

«Приобретение техники и оборудования позволило повысить эффективность работы лесопожарных служб: в 2019 году все пожары были обнаружены своевременно и ликвидированы в день возгорания», — отметили в пресс-службе пензенского минлесхоза.

Технику закупают по программе федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, а также в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2013−2020 годы» и соглашения о сотрудничестве между правительством области и инвестором, заключенного по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

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