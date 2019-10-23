В ноябрьские праздники в Пензенской области изменится расписание поездов

В расписание некоторых пригородных поездов Пензенской области внесли изменения в связи с празднованием Дня народного единства.

Как сообщает пресс-служба Башкортостанской ППК, движение пригородных поездов в праздничные дни будет осуществляться 1 ноября — по графику рабочего дня (пятницы), 2 и 3 ноября - по графику выходного дня (субботы), 4 ноября — по графику выходного дня (воскресенья), 5 ноября - по графику понедельника.

С 1 по 5 ноября будут ходить поезда № 6115 «Белинская — Пачелма» (отправление — в 10:29, прибытие — в 11:37) и № 6110 «Пачелма — Белинская"(отправление — в 14:26, прибытие — в 15:34).

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах станций и вокзалов.