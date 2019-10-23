В Подмосковье прошли групповые полеты на реактивных пензенских планерах
Конкурс по замещению должности мэра Пензы. Текстовая трансляция
Пензенская область — среди лидеров по реализации нацпроекта БКАД. Инфографика
Маленькая помощь для большой планеты. Пензячка рассказала, как вести экологичный образ жизни
Наши новости
В Пензе вице-мэр раскритиковал состояние зимней спецтехники
Пензенцы смогут получить интернет в подарок при подключении Wink
В Пензе для борьбы с лесными пожарами закупили более 30 машин
В мэрии Пензы объяснили, почему у «Ростка» не нужен светофор
Пензенцы рассказали о милом щенке, которого сбила машина
В Пензенской области доля дорог с твердым покрытием — 73%
В Бессоновском районе обнаружили сигареты с признаками контрафакта
Пензенский щенок, зверски избитый палкой, пошел на контакт с людьми
Губернатор оценил бессоновский детский сад
Пензенские планеры протестировали в Подмосковье

В ноябрьские праздники в Пензенской области изменится расписание поездов

23 октября в 12:22 216 просмотров
В расписание некоторых пригородных поездов Пензенской области внесли изменения в связи с празднованием Дня народного единства.

" data-title="В ноябрьские праздники в Пензенской области изменится расписание поездов — Пенза-пресс, рунет за день">

В расписание некоторых пригородных поездов Пензенской области внесли изменения в связи с празднованием Дня народного единства.

Как сообщает пресс-служба Башкортостанской ППК, движение пригородных поездов в праздничные дни будет осуществляться 1 ноября — по графику рабочего дня (пятницы), 2 и 3 ноября - по графику выходного дня (субботы), 4 ноября — по графику выходного дня (воскресенья), 5 ноября - по графику понедельника.

С 1 по 5 ноября будут ходить поезда № 6115 «Белинская — Пачелма» (отправление — в 10:29, прибытие — в 11:37) и № 6110 «Пачелма — Белинская"(отправление — в 14:26, прибытие — в 15:34).

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах станций и вокзалов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...