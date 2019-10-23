В Пензе вице-мэр раскритиковал состояние зимней спецтехники

23 октября заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин и представители городского управления ЖКХ осмотрели спецтехнику, оценив ее готовность к зиме.

Для поддержания рабочего состояния машины отремонтировали и покрасили.

«В зиму будет задействовано 138 единиц нашей спецтехники, плюс планируется привлекать самосвалы и погрузчики сторонних организаций — еще порядка 30 единиц. На сегодняшний день в наличии — порядка 11 тысяч тонн песко-соляной смеси и 500 тонн соли. Все необходимые материалы для обработки дорог до конца года есть», — сообщил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

Состояние автопарка предприятия представители мэрии назвали удовлетворительным.

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» намерено использовать зимой 22 машины по уборке и вывозу снега, а также шесть мобильных снегоуборщиков и мотоблоки с щетками и снегоотвалами.

Юрий Ильин сделал замечание руководителю МУПа. Он отметил, что машины грязные, некоторые детали на них не прокрашены, а на одном тракторе отсутствует щетка.

Заместитель мэра поручил исправить все недостатки в кратчайшие сроки.