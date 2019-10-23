В Башмаковском районе мужчина на чужой «ГАЗели» протаранил гараж

Дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, злоумышленник воспользовался этой ситуацией и попытался угнать автомобиль.
«Он не справился с управлением и въехал на гараж, стоявший в пяти метрах от места угона. После этого покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 51-летний житель села Петровское. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка.