Левченко рассказала, как будут достраивать 13 объектов пензенских дольщиков

В Пензенской области в настоящее время — 13 проблемных объектов незавершенного строительства. О том, какая работа ведется по достройке каждого из домов и есть ли риск появления в регионе новых обманутых дольщиков, рассказала глава Госжилстройтехинспекции Инна Левченко.

Она пояснила журналистам, какие объекты включены в дорожную карту.

«Прошу учитывать, что такие объекты «Пензастроя», как «Лукоморье» и «Райки», имеют две очереди строительства. То есть по факту дом — один, но мы считаем его как два объекта. И в Богословке [ЖК «Солнечный город"] у нас — один дом, а очередей — три», — отметила Инна Левченко.



В перечне проблемных домов, помимо объектов «Пензастроя», «Декор-трейд» — ныне ЖСК «Маяковский», который активно достраивается за счет субсидий.

В реестре — также объект «Север-Траст»: в отношении застройщика в настоящее время открыто конкурсное производство.

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства также вступил в процесс по банкротству в качестве заинтересованного лица. Арбитражным управляющим подано соответствующее заявление в фонд, он в период от трех до шести месяцев рассмотрит его и примет решение о целесообразности достройки данного объекта», — сообщила начальник управления.

Также в списке проблемных объектов, по ее словам, — МП «Ремонтно-строительный комбинат» в городе Заречном.

«Там было всего 18 участников долевого строительства, 15 в настоящее время получили страховую выплату и три находятся на рассмотрении. Там низкая степень готовности, введено конкурсное производство. К счастью, страховая компания — действующая, она выплачивает компенсации», — сказала Инна Левченко.

Значимым событием в решении проблем дольщиков стало подписание соглашения с Фондом защиты граждан — участников долевого строительства, которое предусматривает завершение строительства объектов ЖК «Солнечный город» в Богословке.

«16 октября состоялось подписание соглашения между правительством Пензенской области и фондом. Оно предусматривает завершение строительства объекта ЖК «Солнечный город», с этим домом мы движемся быстрее всего. […] Он у нас свежий, не простаивал. 10 ноября запланировано проведение первого наблюдательного совета, где, в том числе, будет рассмотрен вопрос о достройке объекта. И мы рассчитываем, что финансирование по нему будет открыто уже в этом году», — сообщила Инна Левченко, добавив, что общее число участников долевого строительства на данном объекте — 125.

На вопрос журналистов о том, возможно ли, что в Пензенской области в дальнейшем появятся новые обманутые дольщики, начальник управления напомнила об изменениях в законодательстве, в связи с которыми теперь средства участников долевого строительства зачисляются на эскроу-счета, и застройщики не имеют к ним доступа до сдачи объекта. Такая система исключает возможность развития прежних сценариев.

«Всего в настоящее время с привлечением средств дольщиков в регионе 29 организаций строят 56 объектов. Но уже сейчас 27 объектов строятся по новым правилам. Всего по состоянию на второй квартал 2019 года заключено порядка 2600 договоров долевого участия», — сообщила Инна Левченко.

Ранее начальник региональной Госжилстройтехинспекции рассказала о вступлении в силу определения суда о передаче объектов «Пензастроя» ЖСК «Единый». Она отметила, что несколько проблемных объектов этого застройщика (в частности, дом на ул. 8 Марта) предполагается сдать уже в 2019 году.

Также недавно стало известно о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олегом Говоруном. Документ предполагает софинансирование завершения строительства ряда проблемных домов. Пензенская область стала первым регионом, заключившим подобное соглашение с фондом.