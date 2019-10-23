В Пензе в рамках большого тура пройдет концерт Басты

30 ноября в Пензу приедет популярный российский исполнитель Василий Вакуленко, он же — Баста. Музыкант выступит в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

Большой тур музыканта запланирован на осень и весну, он охватит более 30 городов. В программе концерта представлены всем известные хиты исполнителя и новые композиции. Над каждым выступлением работает больше 80 человек, оборудование занимает две фуры, сообщили организаторы.

Концерт Басты (16+) в Пензе пройдет 30 ноября, начало — 19:00.

Баста — музыкант, продюсер, ведущий, актер и сценарист. С 2007 года он является совладельцем лейбла «Gazgolder». Также является послом Чемпионата мира по футболу от родного города — Ростова-на-Дону.