В пензенском драмтеатре покажут спектакли студенты ГИТИСа

Для пензенского театрального фестиваля «Маскерадъ» (18+) студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) будут создавать эскизы спектаклей.

В них сыграют актеры Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского и студенты театрального отделения Пензенского колледжа искусств.

В качестве драматургического материала студенты ГИТИСа будут использовать пьесы, к которым обращался Всеволод Мейерхольд. Именно ему посвящена основная программа фестиваля «Маскерадъ» в этом году.

«Андрей Крылов делает эскиз по пьесе Александра Блока, Ленара Гадельшина и Оксана Погребняк работают над отрывками из пьес Владимира Маяковского, Алина Кушим выбрала пьесу Юрия Олеши», — сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Показы студенческих работ пройдут на малой сцене драмтеатра 26 и 27 октября в 11:00. Ведущим выступит ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

Вход — свободный.