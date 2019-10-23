Сотрудники ГИБДД сообщили подробности аварии в центре Пензы

В Сети опубликованы фото аварии, которая произошла на перекрестке в центре Пензы. В пресс-службе регионального управления ГИБДД рассказали о пострадавших.

Ранее мы писали, что утром 22 октября на перекрестке улиц Кураева и Красная столкнулись Renault Duster, Lada Granta и ВАЗ-21043. На фото в Сети видно, что машины получили сильные повреждения, а «четверка» врезалась в столб, который буквально пронзил капот.

Как сообщили в ведомстве, сначала врезались иномарка и «четверка», которая затем столкнулась с Granta. Пострадали 61-летний и 44-летний водители этих машин, старшему их них потребовалась госпитализация.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует быть внимательнее за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.