Пензенские многофункциональные центры вошли в пятерку лучших

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики, Пензенскую область в списке лучших субъектов опередили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Оренбургская области. Эти регионы заняли с первого по четвертое места соответственно.

В рейтинге учитывается комплексная оценка деятельности органов исполнительной власти по созданию и развитию сети центров «Мои документы», а также выполнение требований действующего законодательства.

При оценивании работы МФЦ учитывается число граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», использование системы мониторинга качества «Ваш контроль», количество услуг, оказываемых в центре, соответствие МФЦ правилам организации и единому фирменному стилю.

В Пензенской области сейчас действует 33 МФЦ. В них оказывают более 350 видов услуг.