Вступило в силу определение суда о передаче объектов «Пензастроя» ЖСК
Менеджер высокого полета
Иван Белозерцев принял участие в открытии птицефабрики
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
Татьяна Коленчук: Город Спутник — это явление
В Пензе вице-мэр раскритиковал состояние зимней спецтехники
В ноябрьские праздники в Пензенской области изменится расписание поездов
Пензенцы смогут получить интернет в подарок при подключении Wink
В Пензе для борьбы с лесными пожарами закупили более 30 машин
В мэрии Пензы объяснили, почему у «Ростка» не нужен светофор
Пензенцы рассказали о милом щенке, которого сбила машина
В Пензенской области доля дорог с твердым покрытием — 73%
В Бессоновском районе обнаружили сигареты с признаками контрафакта
Пензенский щенок, зверски избитый палкой, пошел на контакт с людьми

Из Заречного в Пензу планируют запустить электрички

23 октября в 14:58 196 просмотров

Для жителей Пензенской области запустили опрос о транспортном сообщении между Пензой и Заречным.

«В случае назначения пригородного поезда, будет ли вам удобно совершать на нем поездки? Утро: со станции «Пенза-1» отправление — 7:27, прибытие на ст. «Селикса» — 7:43. Со ст. «Селикса» отправление — в 7:53, на ст. «Пенза-1» прибытие — 8:10.

Вечер: «Пенза-1» отправление — 17:16, прибытие на ст. «Селикса» — 17:32, от ст. «Селикса» отправление — 17:42, прибытие на ст. «Пенза-1» — 17:59», — написано в группе АО «Башкортостанская ППК» соцсети «Вконтакте».

Отметим, что в настоящее время железнодорожное сообщение между городами есть. Поезда ходят ежедневно утром и вечером, они соединяют станции «Пенза-1» и «Заречный парк».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...