Из Заречного в Пензу планируют запустить электрички

Для жителей Пензенской области запустили опрос о транспортном сообщении между Пензой и Заречным.

«В случае назначения пригородного поезда, будет ли вам удобно совершать на нем поездки? Утро: со станции «Пенза-1» отправление — 7:27, прибытие на ст. «Селикса» — 7:43. Со ст. «Селикса» отправление — в 7:53, на ст. «Пенза-1» прибытие — 8:10.

Вечер: «Пенза-1» отправление — 17:16, прибытие на ст. «Селикса» — 17:32, от ст. «Селикса» отправление — 17:42, прибытие на ст. «Пенза-1» — 17:59», — написано в группе АО «Башкортостанская ППК» соцсети «Вконтакте».

Отметим, что в настоящее время железнодорожное сообщение между городами есть. Поезда ходят ежедневно утром и вечером, они соединяют станции «Пенза-1» и «Заречный парк».