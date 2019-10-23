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В Пензе пройдет концерт в поддержку арт-поместья «Новые берега»

23 октября в 15:33 94 просмотра
«Квартала Луи» пройдет благотворительный концерт «Новые берега» (0+) с участием известных людей города. Все собранные средства пойдут на строительства арт-поместья «Новые берега».

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1 ноября в Пензе в честь пятилетия «Квартала Луи» пройдет благотворительный концерт «Новые берега» (0+) с участием известных людей города. Все собранные средства пойдут на строительства арт-поместья «Новые берега».

Для зрителей подготовили двухчасовую программу. В исполнении творческих коллективов города, а также известных пензенских актеров, журналистов, представителей власти и бизнеса прозвучат популярные песни, поэтические и танцевальные номера.

Мероприятие пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 1 ноября. Начало концерта — в 19:00. Билеты можно приобрести, начиная от 200 руб. Все деньги будут вложены в строительство арт-поместья.

«Хорошие мои, я немного приуныла… На расчетном счету стройки арт-поместья осталось 138 тысяч. Такого, признаюсь, у меня еще не было. Неужели стройка встанет? Ведь всегда на Руси помогали всем миром тем, кому труднее!» — написала в соцсетях инициатор проекта Мария Львова-Белова и пригласила на концерт жителей Пензы.

Напомним, «Новые берега» начали возводить в 2018 году под Пензой в селе Богословка. На территории в 7800 кв метров расположатся образовательный центр, часовня, магазин, оздоровительный комплекс, столовая и семь домов, рассчитанных на 80 человек. Там будут жить ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьи. В арт-поместье они смогут реализовывать себя и свои проекты, общаться друг с другом.

Фотография: скриншот - https://vk.com/id52156120?z=photo52156120_457241888%2Falbum52156120_00%2Frev

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