А почему вы — Спутник? Этот вопрос задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

Татьяна Коленчук и ее маленькая дочка Маша очень любят гулять по Спутнику. И это не удивительно, ведь микрорайон прекрасен в любое время года. А когда живешь рядом с обустроенной набережной, нет-нет, да и пойдешь гулять и дышать свежим воздухом.

«Нисколько не жалеем, что поверили в проект развития Города Спутника восемь лет назад. Сейчас здесь потрясающая атмосфера, это главная изюминка городка. Мы рады, что являемся частичкой такого большого явления как Спутник», — рассказала Татьяна.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Свяжитесь с нами, чтобы рассказать, почему вы — Спутник.

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