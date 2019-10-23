Вступило в силу определение суда о передаче объектов «Пензастроя» ЖСК
Менеджер высокого полета
Иван Белозерцев принял участие в открытии птицефабрики
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
Из Заречного в Пензу планируют запустить электрички
В Пензе вице-мэр раскритиковал состояние зимней спецтехники
В ноябрьские праздники в Пензенской области изменится расписание поездов
Пензенцы смогут получить интернет в подарок при подключении Wink
В Пензе для борьбы с лесными пожарами закупили более 30 машин
В мэрии Пензы объяснили, почему у «Ростка» не нужен светофор
Пензенцы рассказали о милом щенке, которого сбила машина
В Пензенской области доля дорог с твердым покрытием — 73%
В Бессоновском районе обнаружили сигареты с признаками контрафакта
Пензенский щенок, зверски избитый палкой, пошел на контакт с людьми

Татьяна Коленчук: Город Спутник — это явление (видео)

23 октября в 15:40 52 просмотра
, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

" data-title="Татьяна Коленчук: Город Спутник — это явление — Пенза-пресс, рунет за день">

А почему вы — Спутник? Этот вопрос задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

Татьяна Коленчук и ее маленькая дочка Маша очень любят гулять по Спутнику. И это не удивительно, ведь микрорайон прекрасен в любое время года. А когда живешь рядом с обустроенной набережной, нет-нет, да и пойдешь гулять и дышать свежим воздухом.

«Нисколько не жалеем, что поверили в проект развития Города Спутника восемь лет назад. Сейчас здесь потрясающая атмосфера, это главная изюминка городка. Мы рады, что являемся частичкой такого большого явления как Спутник», — рассказала Татьяна.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Свяжитесь с нами, чтобы рассказать, почему вы — Спутник.

Узнайте больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях на penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой компании "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...