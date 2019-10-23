В регионах ПФО восстановили права около 2000 обманутых дольщиков

Таких результатов в текущем году позволили достичь новые инструменты решения проблем в сфере долевого строительства.

Об этом сообщил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий во время посещения четырех проблемных домов ЖК «Новинки Smart Siti» в Нижегородской области, введенных в эксплуатацию.

«Все регионы округа включены в работу по восстановлению прав граждан, но ее эффективность необходимо повышать, наращивать темпы. Не менее важно исключить случаи появления новых проблемных объектов. До конца года нужно провести «сверку» реального количества проблемных домов с единым реестром объектов, чтобы увидеть реальную ситуацию», — сказал Алексей Кузьминский.

По словам замполпреда, уже созданы региональные фонды защиты прав обманутых дольщиков в республиках Башкортостан, Татарстан и Чувашии, в Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Ранее начальник пензенской Госжилстройтехинспекции Инна Левченко рассказала журналистам о ситуации с достройкой проблемных домов «Пензастроя» и о том, как будут достраивать 13 объектов пензенских дольщиков.