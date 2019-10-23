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Пензенский «Дизель» обыграл питерское «Динамо» (видео)

23 октября в 20:28 118 просмотров
«Дизель» принимал на своем льду лидера западной конференции Высшей хоккейной лиги — питерское «Динамо». Перед этим матчем команда с берегов Невы одержала 14 побед подряд.

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Для победы пензенским хоккеистам было необходимо чудо. В заключительном матче домашней серии «Дизель» принимал на своем льду лидера западной конференции Высшей хоккейной лиги — питерское «Динамо». Перед этим матчем команда с берегов Невы одержала 14 побед подряд.

Никакого страха перед фаворитом. С первых минут «желто-синие» навязали равную борьбу своим оппонентам. Даже шайба, пропущенная в меньшинстве на 14-й минуте, не повлияла на боевой настрой хозяев льда, сообщает телеканал «Экспресс».

Всего через минуту хоккеисты «Дизеля» выровняли положение. Данил Макаров замкнул на пятачке передачу Николая Владимирова, который проводил первую игру после возвращения в стан «желто-синих».

Во втором и третьем периодах команды продолжили действовать на встречных курсах, однако ни «Дизелю», ни «Динамо» так и не удалось поразить ворота соперника. Игра перешла в овертайм, но заброшенных шайб зрители вновь не увидели. Победитель определялся в серии буллитов, где точнее были хозяева. Решающий бросок — на счету все того же Данила Макарова, для которого этот матч был сотым в желто-синей форме.

«Сегодня была равная игра. Мы готовились к сопернику очень серьезно. Ребята выполнили установку, где нужно, потерпели. Не давали сопернику более опасно атаковать, всегда пластались. На пересменке несколько раз нас ловил соперник, но ребята выстояли, они — молодцы», — поделился главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Следующую игру «Дизель» проведет в субботу. На выезде «желто-синие» сыграют с хоккейным клубом «Ростов». Возрастные ограничения — 0+.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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