В Пензенской области заработала новая птицефабрика (видео)

В Пензенской области торжественно открыли первую очередь новой современной птицефабрики, которая будет производить до 18 миллионов яиц в год. На предприятии создан полный производственный цикл — от заготовки кормов до выращивания птицы. Проект позволит обеспечивать местных производителей кондитерской продукции сырьем.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Каменского района дан старт новому этапу развития. Запущена современная птицефабрика на 75 тысяч кур-несушек. Предприятие включает в себя цех клеточного содержания птицы, а также комбикормовый сектор с ежесуточной нормой выработки порядка 25 тонн.

«У нас — полный цикл, начиная с производства кормов. Мы делаем свой комбикорм, производим его и реализуем для цыплят и кур», — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Иван Кузяков.

Уже приобретена первая партия суточного молодняка. На полную мощность предприятие должно выйти к началу декабря. Здесь будет производиться экологическое яйцо высшего сорта. Его планируют направлять на изготовление кондитерской продукции. Ранее предприятиям приходилось завозить сырье из соседних регионов, но не всегда оно отвечало необходимым требованиям, к тому же, это было затратно. Теперь проблема для региона будет частично решена, сообщает телеканал «Экспресс».

«Нам не хватает собственных яиц для производства, например, кондитерских изделий. Приходится покупать их со стороны. Поэтому несколько лет назад возникла идея создания новой птицефабрики. В современной истории Пензенской области это первый случай, когда в чистом поле мы строим птицефабрику под пищевое яйцо», — отметил министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков.

Проект по созданию птицефабрики реализован при государственной поддержке по линии министерства сельского хозяйства Пензенской области. Общий объем инвестиций составил 100 миллионов рублей. Это — собственные средства инициатора проекта и грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства.

«Когда бизнес вкладывает средства в развитие, когда создаются предприятия различной сферы деятельности, в данном случае — в сфере сельского хозяйства, когда строят крупные компании — это очень здорово. Когда строят и вкладывают, инвестируют в малое или среднее хозяйство — это вдвойне здорово. Для нас очень важно, чтобы доля малого и среднего бизнеса во внутреннем региональном продукте была значительно выше», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В будущем планируется расширить производство. В частности, предприниматели намерены начать поставку яиц в торговые точки региона и построить цех по переработке.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».