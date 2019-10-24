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Кузнецкий МФЦ стал лучшим в регионе (видео)

23 октября в 23:34 146 просмотров
«Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области». Он проводился по двум номинациям: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Победителем стал коллектив из Кузнецка.

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В региональном правительстве подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области». Он проводился по двум номинациям: «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Победителем стал коллектив из Кузнецка.

Руководство кузнецкого МФЦ в этом году было твердо нацелено на победу в конкурсе. Все предпосылки для этого имелись. Повседневная работа была дополнена реализацией двух проектов, призванных подчеркнуть профессионализм сотрудников. Первый из них направлен на оказание расширенной помощи предпринимателям, для которых в МФЦ действует бизнес-зона. Второй, под названием «Бережливое производство», за счет оптимизации внутренних процессов позволил сократить время ожидания в очереди посетителей учреждения, сообщает телеканал «Экспресс».

«У нас очень компетентные специалисты. Все мы знаем, что целью МФЦ является помощь гражданам, специалист должен быть внимательным, добрым, участливым в жизненной ситуации гражданина. Поэтому мы очень много внимания уделяем обучению работников», — рассказала директор кузнецкого МФЦ Екатерина Елфимова.

В МФЦ Кузнецка работает 45 человек. Высокий уровень подготовки коллектива неоднократно отмечался органами власти различных уровней. В частности, в этом году занесением на «Доску почета» города впервые был отмечен труд одного из специалистов центра.

«МФЦ всегда участвует в форумах, семинарах областного и российского масштаба. Это не только профессиональный рост, но и личностное развитие. Например, у нас многие специалисты имеют значки ГТО», — отметила ведущий специалист кузнецкого МФЦ Людмила Варфоломеева.

Не так давно при сдаче комплекса ГТО пять сотрудников МФЦ, включая руководителя, сдали нормативы на золотой значок. Еще пять человек имеют в своем активе серебряные и бронзовые значки. Вскоре кузнецкий МФЦ представит область на всероссийском конкурсе (18+). Подведение его итогов состоится весной 2020 года.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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