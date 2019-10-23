«Культ тела-4» поддержал популярный мировой флешмоб (видео)

Разложить на земле различные вещи и лечь рядом, чтобы это напоминало фигурки в игре тетрис. Таковы простые правила флешмоба, начавшегося с фото немецких полицейских. Снимок разлетелся в интернете и стал набирать популярность, примеру последовали люди по всему миру.

Участники «Культа тела-4» не стали отставать и решили сделать свою версию фото в поддержку здорового образа жизни: на крыше самой высокой многоэтажки Пензы и на газоне «Чистых прудов». Реквизит они принесли из дома.

Организаторы реалити отмечают, что в новом сезоне пензенцы не только улучшают свою фигуру, но и здоровье.

Преображение проходит под наблюдением наставников — финалистов предыдущего сезона «Культа тела», которые, кстати, также борются за ценные призы. Проект поддерживает министерство спорта и физической культуры Пензенской области.

Зрители смогут похудеть вместе с героями — в программе будут полезные советы и рекомендации по питанию.

Первый выпуск нового «Культа тела-4» выйдет в эфире телеканала «Экспресс» 9 ноября в 10:00.

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