«Дамате» открыла в Нижнем Ломове комбикормовый завод и элеватор

В городе Нижний Ломов Пензенской области были торжественно открыты новый комбикормовый завод и элеватор ГК «Дамате». В мощности по хранению и переработке компания инвестировала 2,4 млрд рублей.

Объекты построены в непосредственной близости от птицеводческих площадок. В комбикормовый завод компания инвестировала 1,7 млрд рублей, в мощности по хранению — 700 млн рублей. Финансовым партнером проекта стал «Россельхозбанк».

В открытии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков, соучредитель и генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. Также гостями торжественного мероприятия стали представители ЗакСобрания, районной администрации, поставщики оборудования, строители и работники компании.

Губернатор напомнил о том, что Пензенская область в течение нескольких лет подряд входит в число лидеров по урожайности зерновых в ПФО, а вместе с урожайностью растет и валовый сбор зерна.



«За последние пять лет производство выросло более чем на 15%, также как и потребление зерна в связи с тем, что на территории области активно развивается животноводство. Я уверен, что эта тенденция будет сохраняться и в последующие годы», — сказал глава региона.

Введенные в эксплуатацию объекты являются важными звеньями в структуре комплекса «Дамате» по производству и переработке индейки. Планируется, что к 2020 году егомощность вырастет до 155 тысяч тонн в убойном весе в год.

Объекты построили на базе старого элеватора, приобретенного компанией шесть лет назад. Их возведение было продиктовано необходимостью обеспечить растущее поголовье птицы качественными комбикормами собственного производства. Таким образом, с 2013 года полуразрушенное предприятие преобразилось, сегодня это современный объект, оснащенный западным оборудованием.

В настоящее время на комбикормовом заводе производят 28,5 тысяч тонн продукции в месяц. Функционируют две линии грануляции голландской компании Van Aarsen — одного из крупнейших поставщиков кормового оборудования в мире. Мощность каждой составляет 25 тонн в час, обе оснащены модулями обработки пшеницы, обеспечивающими ее полноценное обеззараживание.

Также на заводе есть два склада — мучного сырья на 3,5 тысячи тонн и стеллажный на 1,5 тысячи тонн. Благодаря установленному программному обеспечению процесс производства автоматизирован, им управляют всего 10 человек в одной смене.

На элеваторе размещены 10 силосов, мощность каждого составляет по 7,5 тыс. тонн. Таким образом объем единовременного хранения увеличили до 105 тыс. тонн. В сутки элеватор можно принять 2,5 тыс. тонн сырья с возможностью подработки и сушки зерна. Также предприятие имеет транспортный парк из 240 машин.

В настоящее время на предприятии работают 224 человека, из них 55 сотрудников трудятся на элеваторе. Всего в активе «Дамате» — три элеватора и два комбикормовых завода. Совокупные мощности по производству кормов «Дамате» — 430 тысяч тонн в год, единовременного хранения — 215 тысяч тонн.