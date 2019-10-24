В Пензе у Ахунского переезда расширят проезжую часть

В Пензе для улучшения выезда из Заречного, в районе Ахунского переезда намерены расширить проезжую часть. Это необходимо, так как из-за реконструкции Бакунинского моста в часы пик образуются пробки.

Ситуацию на совещании обсудили министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев и глава Заречного Олег Климанов.

Как пишет портал «Город Z», в пробках на время закрытия железнодорожного переезда стоят и те, кто поворачивает к переезду, и те, кто хотел бы проехать прямо — к КПП или по улице Чаадаева. Водители не могут пойти на обгон из-за узкой проезжей части.

«Принято решение — расширить существующую проезжую часть, чтобы организовать дополнительные полосы движения. Все задания даны соответствующим службам и, я думаю, что в течение одной-двух недель данная работа будет выполнена, и пробки, которые здесь образуются, в какой-то мере уменьшатся. А если и железная дорога найдет возможность организовать движение таким образом, чтобы в часы пик снизить количество проходящих здесь поездов, и Ахунский переезд больше будет открыт, то движение на этом участке дороги станет более оживленным», — цитирует портал главу Заречного Олега Климанова.

Напомним, Бакунинский путепровод закрыли на реконструкцию из-за его ветхого состояния. Эксплуатация объекта без полной замены его составных частей невозможна.