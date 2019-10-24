Пензастат рассказал об уровне зарплат в областном центре

В Пензе средняя заработная плата выше, чем по области, так как в городе сосредоточено большое количество организаций и производств. Она превышает средний показатель по региону на 9% по итогам восьми месяцев.

Так, по данным Пензастата, она в среднем составляет 35727,9 рублей. По сравнению с январем-августом прошлого года увеличилась на 7,2%.

Выше всего доход у сотрудников, занимающихся научными разработками, — на 52,6%, у работников финансовой и страховой сферы — на 27,6%, представителей госуправления, военной безопасности и соцобеспечения — на 13,1%.

Меньше среднемесячной городской зарплаты доход сложился у работников культуры — спорта, организации досуга — на 29,4%, у представителей отрасли строительства — 22,3%, образования — на 17,3%, сотрудников оптовой и розничной торговли — на 11,6%, у работников здравоохранения и социальных услуг — на 2,9%.

Среди районов города Пензы самая низкая заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, сложилась в Первомайском районе — 31841,2 рубля.

«По итогам семи месяцев текущего года по уровню среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работникам Пенза находится на 11 месте среди городов Приволжского федерального округа. Больше всего заработные платы росли в Нижнем Новгороде (на 8,8%) и Уфе (на 8,4%), сравнительно меньше — в Оренбурге (на 4,2%), Ульяновске и Казани (на 4,3%)», — отмечают в Пензастате.