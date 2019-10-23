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Пензенцев приглашают на «Большой этнографический диктант»

23 октября в 17:17 94 просмотра
1 ноября в 11:00 в Пензенской области пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+), приуроченная ко Дню народного единства.

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1 ноября в 11:00 в Пензенской области пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+), приуроченная ко Дню народного единства.

Как сообщили в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, которая станет одной из площадок акции, написать этнографический диктант могут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Акция проводится уже четвертый год. В Пензенской области этнографический диктант можно будет написать на 33 площадках, четыре из них откроются в Пензе. Полный список площадок можно посмотреть на сайте.

Программа проведения акции будет одинаковой на всех площадках: в 10:00 начнется регистрация участников, в 11:00 — инструктаж, а затем — сам диктант. На выполнение заданий отводится 45 минут.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на площадках, будет доступно онлайн-тестирование на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» с 1 по 4 ноября.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на том же сайте 10 ноября, индивидуальные результаты — 12 декабря.


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