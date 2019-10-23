Для пензенцев организовали театральную игру-квест

23 октября в пензенском колледже искусств прошел квест, приуроченный к окружному общественно-культурному проекту «Театральное Приволжье» (6+), который проводится по инициативе полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

Мероприятие открыл зампред правительства региона Олег Ягов.

«Хочу от всей души поблагодарить представителей колледжа за все, что вы делаете для пензенской культуры. Ни одно мероприятие не обходится без этого учреждения. Сегодня вы и ваши педагоги — опять первыми, и не только в ПФО, но и в Росси, начали реализовывать совершенно новый проект, который называется «Театральный квест». Хочу сказать, что ваша идея была одобрена на уровне полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, и вы первые придумали такую форму сопровождения «Театрального Приволжья». Более того — ваш опыт будет реализовываться во всех учебных заведениях Пензенской области», — отметил он.

Пензенцам предложили окунуться в театральную атмосферу через игру-квест. Было организовано четыре станции: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Хореографическое творчество» и «Фольклорный театр». В рамках квеста можно было принять участие в тренинговых упражнениях на раскрепощение, речевой разминке и гимнастике на дыхание, разучить движения танцевальных стилей «джаз» и «чарльстон», а также создать так называемую зримую песню, состоящую из вокала, игры на музыкальных инструментах и движений. На каждой станции команды работали по 15 минут.

Параллельно для зрителей организовали мастер-классы по изготовлению атрибутики театрального фаната, а также по завязыванию шейных платков, шарфов и косынок. Кроме того, каждому желающему могли сделать грим.

Также на протяжении всего часа в колледже работали живые инсталляции по мотивам произведений Бориса Заходера в исполнении студентов.

После игры состоится интерактивный концерт с участием обучающихся и преподавателей, а также гостей — воспитанников театра танца «Леди & Джентльмены» и артистов студенческого театра «Кириллица» под руководством режиссера Константина Бутина — победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье».

Ранее информагентство сообщало о том, что с 1 октября в ПФО стартовал окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье», в рамках которого во всех регионах проходит телевизионный показ школьных и студенческих спектаклей. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках Года театра.

Пензенцы смогут посмотреть спектакли на телеканале «Экспресс». Видеоверсии всех постановок можно увидеть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф.

Все участники фестиваля — финалисты своих регионов. Победители «Театрального Приволжья» в своих категориях получат по 200 тысяч рублей на постановку спектаклей. Обладатели второго места — по 140 тысяч, третьего — 100 тысяч. По словам организаторов, лучшие актеры, режиссеры и участники конкурса театральных афиш получат специальные призы. Напомним, от Пензенской области в финале фестиваля будут представлены спектакли школьной театральной студии «Арлекин» города Заречный и студенческого театра «Кириллица».