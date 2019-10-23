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В Кузнецке школьника сбила машина

23 октября в 17:59 150 просмотров
, в которой пострадал ребенок.

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В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария, в которой пострадал ребенок.

Автомобиль марки Ford Focus под управлением 48-летнего мужчины утром 22 октября сбил школьника. Мальчик получил травмы, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия во время движения. Чтобы избежать происшествий, следует строго соблюдать ПДД. Необходимо выбирать такие скорость, интервал и дистанцию, которые обеспечивали бы безопасность всех участников дорожного движения.

Пешеходам рекомендуют использовать на одежде светоотражающие элементы, это позволит стать заметнее в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.


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