В Заречном повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В городе Заречный Пензенской области с 1 января 2020 года повысится стоимость проезда в муниципальном пассажирском транспорте. Такое решение на сессии приняли депутаты городского собрания представителей.

По словам первого вице-мэра Заречного Алексея Рябова, причина — нехватка средств.

«К сожалению, мы вынуждены планомерно отказываться от существующих льгот и увеличивать стоимость проезда в общественном транспорте. Предлагается стоимость разового проездного билета для школьников и студентов увеличить с 7 рублей до 10 рублей, для всех остальных категорий граждан — с 15 рублей до 18 рублей», — цитирует чиновника портал «Город Z».

Увеличится стоимость абонементов. Месячный проездной на 50 поездок по городу будет стоить 700 рублей. Билет на 60 поездок — 840 рублей, 70 поездок — 980 рублей. Безлимитный месячный абонемент для школьников и студентов будет стоить 180 рублей, социальный проездной билет для льготников — 440 рублей.

На сколько подорожает проезд от Заречного до Пензы, не известно.

Предыдущее повышение цен на билеты муниципальных автобусов на внутригородских маршрутах было в апреле 2018 года.