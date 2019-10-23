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В Пензенской картинной галерее откроется выставка «Золотая женщина»

23 октября в 17:41 176 просмотров
24 октября в главном корпусе Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого откроется выставка «Золотая женщина» (18+).

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24 октября в главном корпусе Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого откроется выставка «Золотая женщина» (18+).

Как сообщили сотрудники галереи в официальной группе «ВКонтакте», экспозиция состоит из двух частей.

«В первой вы увидите 60 работ победителей международного фотоконкурса «Golden woman» более чем из десяти стран. Удивительно красивые — совсем молодые и умудренные жизнью, жены и матери стали музами ведущих фотомастеров», — говорится в посте.

Во вторую часть выставки вошли произведения из фондов галереи и частной коллекции Александра Сычева: графика Эдгара Дега, Роберта Фалька, Ивана Горюшкина-Сорокопудова и других мастеров.

Открытие выставки состоится в 15:00. Вход — свободный.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzagallery

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