В 2021 году в России могут ужесточить наказание за недолив топлива

В 2021 году могут ввести оборотные штрафы за недолив топлива на российских автозаправочных станциях (АЗС).

Как сообщают «Известия», правительство РФ вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев. Сейчас разрабатывается новая редакция Кодекса об административных нарушениях. Министерство работает над тем, чтобы оборотные штрафы в размере от 500 тыс. рублей включили сразу в новый кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.

В Росстандарте отмечают, что положения, предлагаемые законопроектом, с большой вероятностью включат в новый КоАП. Согласно нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Если же нарушение будет допущено вновь, то он вырастет до 3%, но составит не менее 2 млн рублей.

В настоящее время нарушения на АЗС обходятся намного дешевле: штраф для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей.