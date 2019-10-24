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Представители «ТНС энерго Пенза» рассказали пенсионерам о цифровых сервисах

24 октября в 10:33 152 просмотра
«ТНС энерго Пенза» с общественниками по вопросам электроснабжения.

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В администрации Октябрьского района города прошел семинар представителей «ТНС энерго Пенза» с общественниками по вопросам электроснабжения.

Во встрече, организованной при содействии главы районной администрации Евгения Гусейнова, приняли участие начальник службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» Маргарита Бааль, руководители Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Общества инвалидов, Союза пенсионеров, а также других общественных организаций и объединений.

Представители службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» ознакомили участников встречи с важными техническими и законодательными изменениями, связанными с расчетами за потребленную электроэнергию, и ответили на вопросы пензенцев. Горожане узнали о современных цифровых сервисах компании, с помощью которых можно ускорить и упростить процесс получения квитанции, передачи показаний, оплаты услуг, а также получить консультацию.

Участники семинара оценили удобство и преимущества сервисов «Личный кабинет» и «Электронная квитанция», мобильного приложения и официального сайта компании. Кроме того, их заинтересовала возможность принять участие в обучении по обращению с электронными сервисами, которое планируется провести для всех желающих.

«Мы всегда стремимся обеспечить максимальную информационную открытость и комфорт для клиентов во взаимодействии с нашей компанией. Вместе с тем, инициатива обучения людей старшего возраста работе с дистанционными сервисами несет в себе и социальную функцию, позволяя не только облегчить ежемесячную оплату коммунальных услуг, но и помочь ориентироваться в современном «цифровом» мире», — рассказал заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

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