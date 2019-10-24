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Проезд закрыт. Пензенцы рассказали о гигантской пробке в сторону Заречного

24 октября в 09:19 174 просмотра

В Пензе утром 24 октября произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото с места происшествия и рассказал, что инцидент произошел примерно в 7:50 возле поворота на переезд, как ехать к Заречному.

Пользователь добавил, что из-за аварии образовалась огромная пробка. В подтверждение он прикрепил скриншот с навигатора. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, им необходимо помнить, что при тумане нужно увеличивать дистанцию и снижать скорость.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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