Проезд закрыт. Пензенцы рассказали о гигантской пробке в сторону Заречного

В Пензе утром 24 октября произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото с места происшествия и рассказал, что инцидент произошел примерно в 7:50 возле поворота на переезд, как ехать к Заречному.

Пользователь добавил, что из-за аварии образовалась огромная пробка. В подтверждение он прикрепил скриншот с навигатора. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, им необходимо помнить, что при тумане нужно увеличивать дистанцию и снижать скорость.