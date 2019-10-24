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В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках банка

24 октября в 09:40 56 просмотров
, которые взяли кредит в одном из банков. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи — 30 рублей. В итоге издание приобрело тестовый фрагмент базы.

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В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в одном из банков. «Известия» обнаружили такое объявление и связались с продавцом: он сообщил, что на проверку подлинности база продается поштучно, стоимость одной записи — 30 рублей. В итоге издание приобрело тестовый фрагмент базы.

В записи о каждом клиенте содержится больше 40 ячеек, в том числе — полное ФИО, дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему, дата ее образования и прочая информация.

Самый «свежий» договор на заем, который содержится в тестовом варианте, был оформлен в марте 2019 года.

Дозвониться удалось только до одного из заемщиков банка, указанных в тестовой части базы: он подтвердил, что имеет кредитную карту, а его задолженность совпадает с данными из списка. По другому номеру получилось дозвониться до места работы клиента, оно совпало с указанным в базе.

В финансовой организации отказались от комментариев, назвав информацию «слухами и домыслом». Эксперты по кибербезопасности подтвердили «Известиям» достоверность данных и сказали, что это новая база, а не та, что утекла в начале октября. Отмечается, что этими сведениями могут завладеть мошенники.


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