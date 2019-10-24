Пензенские чиновники проехались по пробкам (видео)

Лобовое стекло микроавтобуса, а за ним — многометровая пробка. На месте пассажиров — народный избранник Юрий Зиновьев и замглавы администрации Юрий Ильин. Проехать по улице Кирова тезки пытались не в утренний или вечерний час пик, а в разгар трудового дня, сообщает телеканал «Экспресс».
«Машины стоят вдоль дороги, из-за этого движение замедляется. Мы повесим схему и запретим стоянку вдоль улицы Кирова, в случае нарушения будет предусмотрена эвакуация. Так мы освободим две полосы», — предложил Юрий Ильин.
Ситуацию усугубляет и ремонт тротуара. Материалы подрядчик нередко укладывает прямо на проезжей части, а про заездной карман на остановке «Детская библиотека» забыл и вовсе, хотя планом он, конечно предусмотрен. Городские власти заверили, что ошибку рабочие исправят.
«На улице Лермонтова много таких мест, где будем делать заездные карманы, чтобы транспортный трафик не останавливался», — добавил Юрий Зиновьев.
А вот со светофором на перекрестке улиц Кирова и Кураева продолжат экспериментировать. Сейчас зеленый сигнал горит дольше для автомобилистов, которые двигаются со стороны Измайловского путепровода. Рассматривается вариант — ввести в светофоре дополнительную программу для различных уровней напряженности трафика. На перекрестке улиц Ерик, Горбатов переулок и Свободы обошлись изменением схемы дорожного движения, теперь по направлению со стороны улицы Свободы можно повернуть не только направо, но и налево.
Чтобы разгрузить магистрали также ведутся работы на Ахунском переезде — пока там только опилили деревья, но в дальнейшем предполагается появление дополнительной полосы дорожного движения по направлению в центр города, а также еще одна полоса со стороны улицы Нейтральной. Ожидается, что это не все попытки перераспределить потоки машин в городе. Чиновники и автомобилисты сходятся во мнении: на дорогах Пензы стало напряженнее, конечно же, из-за закрытия Бакунинского моста. А потому водителей просят ценить свое время и по возможности выбирать альтернативную центральным улицам маршруты.
Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».