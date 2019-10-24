Пензенцам рассказали о компенсации платы за капремонт

В Пензе 24 октября состоялся брифинг, на котором обсудили вопросы предоставления компенсации за оплату взноса на капитальный ремонт некоторым категориям граждан. Некоторые льготники думают, что их освобождают от оплаты квитанций, но это не так.

От пензенцев поступает все больше обращений, касающихся вопросов полного или частичного освобождения от платы за капремонт.

«Квитанции на оплату капремонта собственники получают с 2014 года. У некоторых граждан есть льготы. При этом оплату они должны производить полностью, а потом им начисляется компенсация. По поводу освобождения от оплаты поступают регулярные обращения. Законодательством предусмотрена компенсация, а не освобождение. Если есть вопросы, лучше обращаться в соцзащиту, где разъяснят всю ситуацию по каждому случаю», — сказала директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.

Она добавила, что компенсация осуществляется при наличии права собственности и отсутствия задолженности.

Начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова пояснила, что к региональным льготникам относятся: ветераны труда и военной службы, труженики тыла, женщины с медалью «Материнская доблесть» первой и второй степени, лица, которые признаны пострадавшими от политических репрессий. К федеральным льготникам относятся: инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий и граждане, подверженные радиационному воздействию.

«Также с 2016 года определена отдельная категория граждан — 70-летние, им предназначена компенсация 50%, и 80-летние, у них — 100% компенсация. Так же в эту группу входят граждане, проживающие одиноко либо в составе неработающих пенсионеров, либо с инвалидами первой и второй группы», — уточнила она.

Всего в Пензенской области — 240 льготников: 120 региональных и 120 федеральных. Отмечается, что если оплата за капремонт не поступает более двух месяцев, то выплата компенсации приостанавливается. Ее возобновят сразу, как только собственник погасит задолженность.