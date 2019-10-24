Пензенцам рассказали о компенсации платы за капремонт

От пензенцев поступает все больше обращений, касающихся вопросов полного или частичного освобождения от платы за капремонт.
«Квитанции на оплату капремонта собственники получают с 2014 года. У некоторых граждан есть льготы. При этом оплату они должны производить полностью, а потом им начисляется компенсация. По поводу освобождения от оплаты поступают регулярные обращения. Законодательством предусмотрена компенсация, а не освобождение. Если есть вопросы, лучше обращаться в соцзащиту, где разъяснят всю ситуацию по каждому случаю», — сказала директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.
Она добавила, что компенсация осуществляется при наличии права собственности и отсутствия задолженности.
Начальник управления субсидий, льгот, пенсий, пособий и компенсаций министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова пояснила, что к региональным льготникам относятся: ветераны труда и военной службы, труженики тыла, женщины с медалью «Материнская доблесть» первой и второй степени, лица, которые признаны пострадавшими от политических репрессий. К федеральным льготникам относятся: инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий и граждане, подверженные радиационному воздействию.
«Также с 2016 года определена отдельная категория граждан — 70-летние, им предназначена компенсация 50%, и 80-летние, у них — 100% компенсация. Так же в эту группу входят граждане, проживающие одиноко либо в составе неработающих пенсионеров, либо с инвалидами первой и второй группы», — уточнила она.
Всего в Пензенской области — 240 льготников: 120 региональных и 120 федеральных. Отмечается, что если оплата за капремонт не поступает более двух месяцев, то выплата компенсации приостанавливается. Ее возобновят сразу, как только собственник погасит задолженность.