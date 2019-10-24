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В Пензе УАЗ сбил женщину-пешехода

24 октября в 10:59 162 просмотра
Автомобиль УАЗ-396202 сбил пешехода — 56-летнюю женщину. ДТП произошло в Пензе напротив многоквартирного дома.

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Автомобиль УАЗ-396202 сбил пешехода — 56-летнюю женщину. ДТП произошло в Пензе напротив многоквартирного дома.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, за рулем автомобиля был 64-летний мужчина. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.


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