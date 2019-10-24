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Пензячка отсудила у роддома полмиллиона рублей за гибель ребенка

24 октября в 11:37 138 просмотров
, что в результате кесарева сечения у нее погиб ребенок.

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35-летняя жительница Пензы отсудила у родильного дома компенсацию морального вреда за то, что в результате кесарева сечения у нее погиб ребенок.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина поступила в роддом в 2018 году на 37-й неделе беременности. Через несколько дней медики экстренно сделали ей кесарево сечение. Ребенок появился на свет без признаков жизни.

Региональный минздрав провел проверку, в результате которой выяснилось, что врач акушер-гинеколог нарушил нормы и правила при оказании медпомощи.

«В соответствии с заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы выявлены дефекты оказанных медицинских услуг, которые не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода беременности», — добавили в ведомстве.

Женщина подала на больницу в суд. С роддома взыскали компенсацию морального вреда — 70 тысяч рублей и штраф за отказ медучреждения добровольно отдать пензячке деньги — 35 тысяч рублей. Истица не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу.

В результате сумму увеличили. Теперь женщине должны заплатить компенсацию — 350 тысяч рублей и штраф — 175 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.


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