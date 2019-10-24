Вступило в силу определение суда о передаче объектов «Пензастроя» ЖСК
Менеджер высокого полета
Иван Белозерцев принял участие в открытии птицефабрики
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
Пензенцам рассказали о компенсации платы за капремонт
В Пензе на улицах Измайлова и Ново-Казанской отключили воду
Представители «ТНС энерго Пенза» рассказали пенсионерам о цифровых сервисах
Павел Воля поблагодарил пензенцев за радушный прием
Пензенские чиновники проехались по пробкам
Пензастат рассказал об уровне зарплат в областном центре
В Пензе у Ахунского переезда расширят проезжую часть
В Заречном повысится стоимость проезда в общественном транспорте
В Пензенской области среди платных услуг лидируют коммунальные и транспортные
Пензячка пожаловалась на свалку в частном секторе

В Пензенской области посадили более 500 тысяч сосен

24 октября в 11:35 74 просмотра
В Пензенской области высадили новые деревья на площади 562 га, что составляет 101% от установленного годового плана. Такие цифры приводит региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

" data-title="В Пензенской области посадили более 500 тысяч сосен — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области высадили новые деревья на площади 562 га, что составляет 101% от установленного годового плана. Такие цифры приводит региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Всего за осень в регионе высадили более 500 тысяч сеянцев сосны на площади 730 га, что составляет 103% от годового плана.

Как сообщили в пресс-службе пензенского минлесхоза, лесовосстановление и подготовка почвы для высаживания деревьев в 2020 году продолжатся до конца октября.

Лесовосстановительные мероприятия на территории Пензенской области проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...