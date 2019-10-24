В больнице скончался еще один участник страшного ДТП в Каменском районе

Старший следователь Владимир Шехов, которого сбил КамАЗ на трассе в Каменском районе Пензенской области, скончался в больнице 23 октября. Руководство регионального УМВД выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что 11 октября на 218-м километре дороги «Тамбов-Пенза» произошло ДТП — столкнулись две иномарки. В результате пострадал водитель Opel Zafira, его госпитализировали. На место выехала следственно-оперативная группа.

Во время оформления инцидента в 19:45 КамАЗ, который ехал по трассе, сбил двух следователей и водителя с пассажиркой Chevrolet, которые стояли на дороге. Мужчина с женщиной скончались сразу, Владимир Шехов и его колеега получили травмы, их доставили в больницу. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, и просит откликнуться очевидцев случившегося.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что Владимир Шехов умер в областной больнице имени Бурденко. У него остались жена и двое детей.

Шехов Владимир Вячеславович родился 5 июня 1980 года в городе Баку Азербайджанской ССР. В 2003-м окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция». На службу в органы внутренних дел поступил в 2004 году.