В Пензе для гостей картинной галереи подготовят цифровой гид

В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого появится мультимедиа-гид (6+) в формате дополненной реальности.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма, мультимедиа-гид будет опубликован в специальном мобильном приложении и покажет экспозицию галереи в формате дополненной реальности с аудиогидом и версией на иностранном языке.

Для создания гида потребуется отредактировать научно-популярные описания каждого произведения и тексты экскурсий, сделать переводы на иностранный язык, записать аудиогиды и опубликовать контент в цифровой платформе.

Пензенская галерея стала одним из 78 музеев России, вошедших в список участников федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.