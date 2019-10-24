Пожилая пензячка трое суток просидела на заброшенной даче

В Пензе 82-летняя женщина ушла из дома и не вернулась. Ее сын обратился к полицейским, которые выяснили, что она отправилась на дачу.

Бабушку искали около 80 сотрудников городского и областного управлений МВД, а также волонтеры. Спустя трое суток сотрудники уголовного розыска нашли пожилую женщину на заброшенном дачном участке. Они услышали ее голос — бабушка звала сына.

«Впоследствии пенсионерка пояснила оперативникам, что шла на дачу, заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Все три ночи она провела на лавочке возле заброшенного дачного дома», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Пензенская полиция напоминает:

— Если ваши родственники преклонного возраста страдают расстройством памяти и склонны теряться, к их одежде нужно прикрепить нашивку с адресом и телефоном.

— О том, что родственник может забыть дорогу домой, нужно предупреждать соседей и знакомых.

— У пожилого человека должен быть мобильный телефон с номером, зарегистрированным на имя родственника, или смарт-часы с функцией GPS-маяка.

— При обращении в полицию следует сообщать о заболеваниях и особенностях поведения родственника.

— За помощью к полицейским нужно обращаться сразу, если бабушка или дедушка не вернулись домой вовремя.