Пожилая пензячка трое суток просидела на заброшенной даче

Бабушку искали около 80 сотрудников городского и областного управлений МВД, а также волонтеры. Спустя трое суток сотрудники уголовного розыска нашли пожилую женщину на заброшенном дачном участке. Они услышали ее голос — бабушка звала сына.
«Впоследствии пенсионерка пояснила оперативникам, что шла на дачу, заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Все три ночи она провела на лавочке возле заброшенного дачного дома», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Пензенская полиция напоминает:
— Если ваши родственники преклонного возраста страдают расстройством памяти и склонны теряться, к их одежде нужно прикрепить нашивку с адресом и телефоном.
— О том, что родственник может забыть дорогу домой, нужно предупреждать соседей и знакомых.
— У пожилого человека должен быть мобильный телефон с номером, зарегистрированным на имя родственника, или смарт-часы с функцией GPS-маяка.
— При обращении в полицию следует сообщать о заболеваниях и особенностях поведения родственника.
— За помощью к полицейским нужно обращаться сразу, если бабушка или дедушка не вернулись домой вовремя.