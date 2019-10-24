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Эвелина Бледанс раскрыла секрет идеальной фигуры в откровенном купальнике

24 октября в 13:04 84 просмотра

Актриса Эвелина Бледенс часто соблазняет подписчиков своей утонченной и женственной фигурой. В этот раз она раскрыла секрет своей привлекательности.

Звезда опубликовала волнительную фотографию в откровенном зеленом купальнике, который выгодно подчеркивает грудь Эвелины и ее формы, в своем Instagram-аккаунте.

«Как вы себя ощущаете, когда подходите к зеркалу с голым тельцем? Нравитесь себе? Я нравлюсь себе не всегда, но стараюсь себя любить, чего и вам желаю! Так что я смело могу сказать, что я себе нравлюсь.

Я пришла к определенному жизненному рубежу, не утратив подтянутого тела с неплохими для дамы мышцами и упругой кожей с шелковистым прикосновением. И верю, что это будет ровно столько, сколько я буду хотеть и стараться это сохранить. Хочется полежать на диване и поесть печенек — стоп! Погрызи морковку и в фитнес-клуб!» — написала она.

Фоловеры засыпали звезду комплиментами в комментариях. Они отметили, что для своего возраста Эвелина — богиня. Многие даже написали, что она для них кумир и мотиватор в работе над телом.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/bledans/

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