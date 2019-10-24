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В Пензе виновника смертельной аварии отправили в колонию

24 октября в 13:06 192 просмотра
«Тамбов-Пенза».

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49-летнего водителя из Нижегородской области осудили за смертельную аварию на дороге «Тамбов-Пенза».

Установлено, что ДТП случилось 1 декабря 2018 года в Белинском районе. Водитель КамАЗа с полуприцепом-цистерной превысил разрешенную скорость, большегруз выехал на встречку, где столкнулся с Renault Logan под управлением 36-летнего пензенца. Водитель легковушки от полученных травм скончался.

На суде нижегородец признал вину частично. Он пояснил, что на спуске с горы слегка нажал на педаль тормоза. Передние колеса заклинило и машину вынесло на встречную полосу. Причиной трагедии, по его мнению, стала неисправность тормозной системы КамАЗа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Однако проведенная техническая экспертиза показала обратное. Также показания свидетелей и запись видеорегистратора с авто погибшего были представлены как доказательства вины водителя большегруза.

Мужчине назначили наказание — один год и семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили прав на два года и семь месяцев. Приговор в законную силу не вступил.


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