Экскурсию для них провела главврач медучреждения Татьяна Крылова.

«В стенах этого модуля мы внедрили новую модель организации службы крови. Это «Бережливое производство». Главное наше богатство — это доноры, поэтому мы все сделали для того, чтобы здесь им было комфортно, чтобы они не ощущали никаких отрицательных эмоций и всегда хотели вернуться. Мы организовали гардероб, чтобы им удобно было раздеться, дальше они переходят в регистратуру. В зале много посадочных мест, чтобы можно было комфортно ожидать своей очереди. У нас установлены «Электронная очередь» и «Открытая регистратура». С каждым донором работают индивидуально», — рассказала она.

Приходя в здание учреждения, донор может узнать всю необходимую информацию, воспользовавшись установленным рядом с регистратурой инфоматом.

«Пациента вызывают по электронной очереди. В лаборатории предварительного обследования он сдает кровь из пальца на общий анализ. Далее врач либо делает отвод от донорства, либо допускает до донации. Затем донор ожидает в помещении, оборудованном WiFi, когда его вызовут в донорский зал по электронной очереди», — отметила Татьяна Крылова.

Донорский зал, по ее словам, сделан по всем современным стандартам.

«У нас слева — зал доноров крови, справа — аппаратный способ забора клеток и плазмы крови, потоки разделены. Комфортные кресла, телевидение, где транслируются программы по здоровому образу жизни. И есть помещение, где донор может оставить свои вещи. Также есть кабинет оказания неотложной помощи, если это понадобится», — рассказала главврач.

Владимир Уйба подчеркнул, что такие кабинеты необходимы, согласно стандартам, несмотря на то, что процедура забора крови — безопасна.

В ходе экскурсии по модулю губернатор и руководитель Федерального медико-биологического агентства побеседовали с донорами. Пензенцев попросили оценить качество услуг в медучреждении, отзывы были исключительно положительные.

«Хочу поблагодарить лично вас, Владимир Викторович [Уйба]. Знаю, что были определенные сложности с этим модулем. Я обращался к вам, получил поддержку, и мы ввели в эксплуатацию этот великолепный модуль. Мы видим, что условия здесь созданы просто прекрасные, обеспечиваются вопросы безопасности при сдаче крови», — отметил глава региона.

Владимир Уйба напомнил о том, что в стране реализацию программы по модернизации службы крови начали еще в 2008 году.

«Президент Владимир Путин поставил задачу снять проблему с нехваткой донорской крови. Это возможно, только когда созданы такие условия, когда персонал относится к донору, как к самому дорогому, что есть. Оборудование можно купить, здание можно построить, но не будет донора — не будет ничего. Таких зданий, как в Пензенской области, — всего четыре в стране», — рассказал он.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что появление в центре крови нового модуля выводит пензенскую медицину на более высокий уровень технологий. Например, появилась возможность заготовки стволовых клеток для лечения ряда онкозаболеваний.

В настоящее время центр крови поставляет продукцию в 38 лечебных учреждений Пензенской области. В 2018 году здесь было заготовлено более 22,2 тыс. литров цельной донорской крови от 14 515 доноров, более 8,3 тысяч литров свежезамороженной плазмы, около 5,8 тысяч литров эритроцитосодержащих сред, около 17,5 тысяч доз тромбоцитов.