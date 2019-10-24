В Пензе обсудили выход экспортеров на рынки Беларуси и Казахстана

Председатель правительства области Николай Симонов отметил, что республики являются важными партнерами региона, на их долю приходится более трети пензенского экспорта.
«Безусловно, республики Беларусь и Казахстан являются привлекательным направлением для начинающих экспортеров, отсутствие таможенных барьеров делает товарооборот простым, быстрым и выгодным», — подчеркнул он.
Руководитель отделения посольства Беларуси в Нижнем Новгороде Александр Власов в ходе мероприятия рассказал об особенностях экспорта в республику, поделился с предпринимателями тонкостями и нюансами экспорта в эту страну, указал наиболее востребованные товары.
Кроме того, в рамках круглого стола обсуждались особенности таможенно-тарифного регулирования на территории Евразийского экономического союза, действенные инструменты по поиску партнеров в этих странах, сообщили в пресс-центре облправительства.