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В Пензе обсудили выход экспортеров на рынки Беларуси и Казахстана

24 октября в 13:17 106 просмотров
, тема которого — «Легкий старт: экспорт в Казахстан и Беларусь».

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В Пензе в рамках регионального форума 24 октября прошел круглый стол, тема которого — «Легкий старт: экспорт в Казахстан и Беларусь».

Председатель правительства области Николай Симонов отметил, что республики являются важными партнерами региона, на их долю приходится более трети пензенского экспорта.

«Безусловно, республики Беларусь и Казахстан являются привлекательным направлением для начинающих экспортеров, отсутствие таможенных барьеров делает товарооборот простым, быстрым и выгодным», — подчеркнул он.

Руководитель отделения посольства Беларуси в Нижнем Новгороде Александр Власов в ходе мероприятия рассказал об особенностях экспорта в республику, поделился с предпринимателями тонкостями и нюансами экспорта в эту страну, указал наиболее востребованные товары.

Кроме того, в рамках круглого стола обсуждались особенности таможенно-тарифного регулирования на территории Евразийского экономического союза, действенные инструменты по поиску партнеров в этих странах, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/191414/

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