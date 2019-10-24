Пензенцам показали, как будет выглядеть работник для переписи населения

Всероссийская перепись населения начнется в 2020 году. Но уже сейчас многих жителей Пензенской области волнует вопрос, не нарвутся ли они на мошенников, которые под видом переписчиков войдут в их дом.

В настоящее время в регион поступили атрибуты всероссийской переписи. Работники будут одеты в специальную экипировку, и перепутать их с кем-то другим — нельзя. С ними будут портфели с надписью «Росстат» и шарфы с текстом «Всероссийская перепись населения 2020».

«В Пензастат поступило 2372 комплекта — именно столько временных переписных работников займутся поквартирным обходом жителей области. Узнать их можно будет также по фирменной кепке и по удостоверению установленного образца, действительного при предъявлении паспорта», — отметили в пресс-службе ведомства.

Всероссийская перепись населения проходит с периодичностью в десять лет. В 2020 году она состоится с 1 по 30 октября.