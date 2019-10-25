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Пензенец предложил расширить дорогу рядом с Бригадирским мостом

25 октября в 08:01 130 просмотров
Жалобную книгу» информагентства с предложением по оптимизации дорожного движения в районе Бригадирского моста.

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Пензенский автолюбитель обратился в «Жалобную книгу» информагентства с предложением по оптимизации дорожного движения в районе Бригадирского моста.

Житель города отметил, что на мосту в сторону центра города — постоянные пробки.

«Автомобили стоят в одну полосу — и те, кто направо, и те, кто налево. Прошу принять меры, расширить дорогу у заправки, место позволяет. Тогда автомобилям, которые двигаются направо, в сторону Терновки, не придется стоять и не ждать, пока все повернут в левую сторону. Там и так делают дорогу, что затрудняет движение», — пояснил он.

Информагентство направило предложение пензенца в мэрию.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте «Пенза-Пресс». По каждом обращению информагентство направляет официальные запросы в ведомства.

Фотография: Фото автора жалобы

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