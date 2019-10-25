«Нет отопления в квартирах». Жители ул. Попова мерзнут с сентября

Жители дома № 2 по ул. Попова в Пензе бьют тревогу: по их словам, в некоторых квартирах до сих пор нет отопления.

О своей проблеме они сообщили в «Жалобную книгу» информагентства.

«С конца сентября вызываем аварийную службу, не приезжают. 9 октября написали заявление в ООО «ЖЭК № 1», нет никакой реакции. 17 числа — еще одно заявление в ЖЭК, а также в Госжилстройтехинспекцию. Сегодня пришлось уже обратиться в прокуратуру. 23 октября приезжала «аварийка», только после ужасного скандала, криков и истерик. Но после них отопление закончилось и в других квартирах этажами выше», — жалуются жители.

По их словам, из-за холода многие заболевают, некоторые — по несколько раз.

«Это куча лекарств и посаженный иммунитет. Такими темпами и получить осложнения или воспаление возможно. На пятом этаже — маленькие дети, на четвертом — инвалид», — отмечают пензенцы.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство готовит официальный запрос в региональное управление Госжилстройтехинспекции.

Напомним, жители города могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. Мы направляем официальные запросы в ведомства по каждому обращению.