Радио «Экспресс» учит пензенских водителей соблюдать ПДД

«Глядя на то, что сейчас происходит на дорогах города, мы решили в игровой форме показать людям, что ездить можно и нужно по правилам дорожного движения, при этом не теряя драгоценное время и не подвергая опасности окружающих. При помощи стикеров #ДержуРитм #БезНарушений мы выделяем дисциплинированных водителей из общей толпы, показывая всем, что двигаться рядом с ними безопасно, что автолюбители знают правила и ездят аккуратно», — рассказал шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.

Перед тем, как забрать наклейку, пензенцы проходят тестирование на знание ПДД, которое в прямом эфире проводят ведущие. Работники радио призывают горожан следить за участниками акции и сообщать в группе «Радио Экспресс» соцсети «ВКонтакте» об их возможных нарушениях. Нарушитель заработает штрафные баллы, и его шансы на победу уменьшатся, а свидетель получит гарантированный подарок.

«На данный момент мы раздали уже две трети наклеек. Это очень много. Уже сейчас по пути на работу или домой встречаешь участников акции, и они действительно стараются ехать аккуратно и без нарушений, хотя парочку ошибок в нашу группу уже скинули, есть два штрафника», — добавил Дмитрий Линьков.

Радио «Экспресс» призывает пензенцев соблюдать правила дорожного движения и уважать других автолюбителей.