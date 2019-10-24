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Белозерцев: У пензенских производителей — огромный экспортный потенциал

24 октября в 14:47 110 просмотров
«Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат». В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

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В пензенской библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 24 октября проходит форум «Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат». В мероприятии принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что данный форум проводится в регионе впервые. Это возможность обсудить существующие проблемы в отрасли, чтобы вместе с представителями власти и бизнеса находить решения.

«Развитие экспорта — это очень важная задача государства. Наши товаропроизводители должны ориентироваться не только на местного потребителя, но и на зарубежного. Да, это тяжелая задача. В первую очередь, нужно поменять сознание, понять, что продукция может быть востребована за рубежом. Такая возможность у нас есть», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил о том, что президент Владимир Путин поставил задачи перед регионами — выходить на мировые рынки. Количество малых и средних предприятий к 2024 году должно быть удвоено.

«Я как руководитель региона подписал соглашение о том, что мы выполним это. У наших компаний — огромный потенциал, и наша задача — его реализовать», — отметил губернатор.

В настоящее время продукция Пензенской области экспортируется в 95 стран мира, в числе основных партнеров — Казахастан, Украина, Беларусь.


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