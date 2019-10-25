Пензенцы смогут провериться на риск развития инсульта

В Пензенской области с 28 по 30 октября пройдут акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 28 октября с 9 до 12 часов все желающие смогут проверить свое здоровье в Пензенском областном центре медпрофилактики на ул. Луначарского, 1. Можно будет определить уровень холестерина, глюкозы, индекс массы тела, измерить артериальное давление и получить индивидуальную консультацию врача.

29 октября в 14 часов главный внештатный невролог региона Алексей Буланов проведет в мэрии лекторий по основным вопросам проблемы мозгового инсульта. Также с 12 до 14 часов в холле здания будет работать площадка центра здоровья. Пензенцы смогут определить сердечно-сосудистые риски, также врач по медпрофилактике предложит комплекс мероприятий по коррекции факторов риска для тех, у кого будут выявлены отклонения.

30 октября во дворце водного спорта «Дельфин» в селе Засечном с 11 до 14 часов всем желающим будут измерять объем талии, индекс массы тела и артериальное давление, определять уровень глюкозы, холестерина в крови и насыщаемости капиллярной крови кислородом. Бонусом также станет разовое бесплатное посещение бассейна. Возрастные ограничения на акцию — 0+.