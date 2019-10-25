Уникальное предложение для пензенцев: купи квартиру сейчас, а расплатись потом
Менеджер высокого полета
Открытие медицинского модуля «Центра крови» в Пензе
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
Пензенец предложил расширить дорогу рядом с Бригадирским мостом
Житель Пензы просит восстановить столбик ограждения на площади Ленина
В Никольске открыли памятную доску подполковнику УФСБ Владимиру Квышко
«Нет отопления в квартирах». Жители ул. Попова мерзнут с сентября
Губернатор: Продукцию за рубеж должны поставлять не менее 900 компаний
Пензенским льготникам объяснили правила получения компенсации за капремонт
В Пензе открыли современный модуль центра крови
На какие выплаты могут рассчитывать пензенские врачи?
Пензенец просит оборудовать пешеходный переход на ул. Островной
Радио «Экспресс» учит пензенских водителей соблюдать ПДД

Пензенцы смогут провериться на риск развития инсульта

25 октября в 08:38 232 просмотра
, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом.

" data-title="Пензенцы смогут провериться на риск развития инсульта — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области с 28 по 30 октября пройдут акции, приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 28 октября с 9 до 12 часов все желающие смогут проверить свое здоровье в Пензенском областном центре медпрофилактики на ул. Луначарского, 1. Можно будет определить уровень холестерина, глюкозы, индекс массы тела, измерить артериальное давление и получить индивидуальную консультацию врача.

29 октября в 14 часов главный внештатный невролог региона Алексей Буланов проведет в мэрии лекторий по основным вопросам проблемы мозгового инсульта. Также с 12 до 14 часов в холле здания будет работать площадка центра здоровья. Пензенцы смогут определить сердечно-сосудистые риски, также врач по медпрофилактике предложит комплекс мероприятий по коррекции факторов риска для тех, у кого будут выявлены отклонения.

30 октября во дворце водного спорта «Дельфин» в селе Засечном с 11 до 14 часов всем желающим будут измерять объем талии, индекс массы тела и артериальное давление, определять уровень глюкозы, холестерина в крови и насыщаемости капиллярной крови кислородом. Бонусом также станет разовое бесплатное посещение бассейна. Возрастные ограничения на акцию — 0+.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...