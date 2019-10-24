В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении дальнобойщика, который сел пьяный за руль.

Инспекторы остановили автомобиль MAN с полуприцепом на 513-м километре трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе. Управлял большегрузом 51-летний житель Саратовской области. Оказалось, что он нетрезв.

«Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь водителю может грозить до двух лет лишения свободы.

Пензенские полицейские просят граждан быть бдительными и сообщать по телефону 02 или 102 о случаях, когда они видят пьяного водителя. Нужно назвать цвет, марку и номер авто, а также приметы человека, сидящего за рулем.