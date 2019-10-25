В России вырастет минимальный размер оплаты труда

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, с 1 января 2020 года МРОТ предполагается установить на уровне 12130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019-го. Повышение составит 850 рублей, или 7,5%.

В пояснительной записке отмечается, что это коснется около 3,2 млн человек. Половина из них трудится в государственных и муниципальных учреждениях. Согласно финансово-экономическому обоснованию, повышение будет дифференцированным — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Таким образом, расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 млрд рублей: в частности, работников федеральных госучреждений — 5,8 млрд, региональных и муниципальных — 15,1 млрд. При этом треть расходов вернется в бюджет в виде уплаты страховых взносов и налога на доходы физических лиц.