Уникальное предложение для пензенцев: купи квартиру сейчас, а расплатись потом
Менеджер высокого полета
Открытие медицинского модуля «Центра крови» в Пензе
Отзыв на роман «Мы в порядке»
Наши новости
В России резко наступит «автомобильная зима»
В Сети появились данные о 11,5 тыс. заемщиках банка
В 2021 году в России могут ужесточить наказание за недолив топлива
Астрономы обнаружили галактику на расстоянии 12,5 млрд световых лет от Земли
В России старые визитки Владимира Путина продают за миллионы рублей
Фонд защиты прав дольщиков сообщил о недоимке средств от страховщиков
Жители России оценили «стоимость» своей жизни
В Подмосковье построили самый большой в России распределительный центр «Леруа Мерлен»
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
В России предложили запретить продажу детского шампанского

В России вырастет минимальный размер оплаты труда

25 октября в 00:10 172 просмотра
(МРОТ) в России.

" data-title="В России вырастет минимальный размер оплаты труда — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России.

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, с 1 января 2020 года МРОТ предполагается установить на уровне 12130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019-го. Повышение составит 850 рублей, или 7,5%.

В пояснительной записке отмечается, что это коснется около 3,2 млн человек. Половина из них трудится в государственных и муниципальных учреждениях. Согласно финансово-экономическому обоснованию, повышение будет дифференцированным — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Таким образом, расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 млрд рублей: в частности, работников федеральных госучреждений — 5,8 млрд, региональных и муниципальных — 15,1 млрд. При этом треть расходов вернется в бюджет в виде уплаты страховых взносов и налога на доходы физических лиц.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...